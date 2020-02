Le centre de réalité virtuelle et d’escape game Le Game proposera le jeu dès le 11 avril.

Voilà un mois et demi que le centre de réalité virtuelle et d’escape game Le Game a ouvert le long de la chaussée de Louvain à Wavre. Pour le moment, une trentaine de jeux est disponible dans le catalogue et un escape game est proposé. Il s’agit de Murder Hotel, jeu dans lequel les participants doivent tenter de faire la lumière sur le meurtre d’un riche hôtelier tué dans son propre hôtel.

Mais le centre va bientôt proposer un nouvel escape game, qui fait déjà beaucoup parler de lui. Son thème : la Casa de Papel, la série espagnole à succès dont la saison 4 est attendue en avril prochain.

C’est que le jeu, qui sera lancé le 11 avril, aura la particularité de se jouer en 3.0, c’est-à-dire que des indices seront à trouver dans le réel et dans le virtuel. Un concept unique en Belgique. “Il y aura un casque par équipe que les membres devront se passer. Ils devront beaucoup communiquer. Plus difficile encore, il faut savoir s’exprimer et savoir s’écouter, ce qui n’est pas toujours facile dans le feu de l’action.”

Le but sera de rejouer le braquage de la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre tel que dans la saison 1 de la série. Les joueurs seront plongés dans l’ambiance grâce aux décors de la pièce et porteront les célèbres combinaisons rouges des braqueurs. “Ils auront l’impression d’être dans l’équipe de Tokyo, Nairobi et le reste, assure Pauline. Le jeu démarre dès l’élaboration du plan du braquage. Les joueurs entreront dans la fabrique et devront s’en échapper. C’est un jeu d’évasion donc il faudra trouver le code à la fin pour avoir accès à un coffre-fort, avec un vrai butin.”

Taux de réussite attendu : seulement 30 % !

Le jeu devrait durer environ 1h30 avec les explications et sera accessible aux jeunes dès 13 ans. Comme pour Murder Hotel, le niveau de difficulté est élevé, avec environ 30 % de réussite. Il pourra accueillir simultanément jusqu’à 30 personnes, réparties en trois groupes de dix. “Celui qui sort le plus vite l’emporte”, annonce Pauline. Les tarifs restent les mêmes que pour les autres jeux : 30 euros par personne pour deux joueurs ; 25 euros pour trois/quatre personnes ; 30 euros par personne au-delà de cinq. Les prix peuvent ensuite varier pour les grands groupes.

Vous pouvez dès à présent réserver pour la Casa de Papel. Infos et réservations : www.le-game.be.