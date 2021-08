Le coworking de la rue de Namur reprend du service lundi, et sera accessible gratuitement.

En 2020, une partie des élèves et des étudiants, à Nivelles comme ailleurs, ont dû suivre une partie de leurs cours à distance. Ce qui n’était pas évident pour tous, avec des soucis de connexion, de disponibilité du matériel informatique, ou simplement des conditions au sein du domicile qui ne favorisaient pas la concentration.

La Ville de Nivelles avait imaginé des solutions, en concluant un partenariat avec Infor Jeunes Brabant wallon. Cette convention portait sur la mise à disposition de matériel informatique – la Ville en a acheté une partie et un appel aux dons avait été lancé – mais aussi sur l’aménagement d’un lieu spécifique pour ceux qui voulaient travailler au calme et dans de bonnes conditions.

La solution trouvée dans l’urgence, juste avant le blocus destiné à préparer la session de janvier, était de louer un espace de coworking déjà existant, à proximité immédiate de la gare de Nivelles. Le propriétaire avait marqué son accord et une quinzaine de places étaient proposées aux étudiants.

Cette solution a été prolongée, et elle est toujours d’actualité. L’échevine de la Jeunesse, Isabelle Bourlez, confirme sur base d’un rapport remis par Infor Jeunes que plus de 250 étudiants ont utilisé cet espace jusqu’à la fin du mois de juin.

Le contrat de location conclu avec le propriétaire est valable jusqu’à la fin du mois de décembre 2021. L’objectif est aussi que l’endroit, désormais équipé en matériel informatique, puisse servir pour des formations au numérique pour le personnel des écoles par exemple, ou encore pour le monde associatif nivellois. Durant le mois de juillet, l’espace de coworking a également été utilisé dans le cadre des stages de la MJ Squad.

Si le personnel qui assure les permanences est encore en congé cette semaine, le 179 de la rue de Namur rouvrira ses portes dès lundi, pour accueillir notamment ceux qui veulent préparer leur deuxième session dans les meilleures conditions. Vu les conditions sanitaires toujours en vigueur, les places restent limitées et il faut donc réserver préalablement par téléphone ou par e-mail. Toutes informations pour le faire sont consultables sur le site internet www.espacecoworkingjeunes.com.

On se souviendra que la convention entre la Ville et Infor Jeunes comportait également un volet sur le prêt de matériel informatique aux familles, que ce soit pour un travail ponctuel ou pour plusieurs mois. Cette action est toujours en vigueur, et ces prêts sont gratuits également.