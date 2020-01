Un rapport sera remis fin février sur un possible maintien de la production en Wallonie.

Après le retour des tensions la semaine dernière entre la direction de CP Bourg et les représentants du personnel, une réunion du comité élargi de la SOGEPA (qui est actionnaire de la société ottintoise) s’est tenue lundi matin à Liège. On y retrouvait des représentants des deux syndicats et de la direction.

Pour rappel, la semaine dernière, alors que les discussions étaient auparavant qualifiées de constructives, la direction avait annoncé unilatéralement son intention de clôturer la phase d’information et de consultation prévue par la loi Renault sur le licenciement collectif. Les représentants des travailleurs, eux, estimaient que toutes les pistes n’avaient pas été explorées encore: depuis plusieurs semaines, ils demandent qu’une partie de la production soit maintenue en Wallonie alors que CP Bourg, de son côté, voudrait délocaliser cette activité vers un autre pays européen où les coûts seront moindres.

Il a été décidé lundi matin que la SOGEPA cherchera un expert et le mandatera pour se pencher, durant un mois, sur la possibilité de maintenir une partie des activités de production en Région wallonne, compte tenu de la situation chez CP Bourg et du modèle économique que la direction veut mettre en oeuvre. Cet expert remettra son rapport à la fin du mois de février, et des décisions seront alors prises sur base de son avis.

Pour les syndicats, cela implique la société fasse marche arrière à propos de la clôture de la première phase de la loi Renault. Echaudés, ils ont demandé que soit maintenu le bureau de conciliation sollicité après les tensions de la semaine dernière.