Les soldes vont commencer en août mais compte tenu du contexte sanitaire, personne ne mettrait sa main à couper que ce sera la ruée dans les magasins du centre-ville de Nivelles. Les commerçants ont pourtant besoin, plus que jamais, que des clients poussent la porte de leur boutique et découvrent les marchandises et les services proposés.

Pour y contribuer, l’association Nivelles Commerces a fait appel à une société spécialisée dans l’organisation d’événement. Cette dernière a imaginé un “Family Challenge” qui sera mis sur pied du 5 août au 4 septembre.

Il s’agit pour les participants de collecter un maximum de points en 72 heures, en passant dans les différents lieux où des animations et de petits jeux sont proposés. Visiblement, les commerçants aclots sont enthousiastes puisque 34 d’entre eux sont partants.

Au hasard, une fois sur place, les joueurs devront reconstituer un visuel en utilisant des Lego, explorer le magasin pour y retrouver un objet insolite, ou encore faire un peu de mathématiques pour calculer le trajet en kilomètres réalisés par certaines épices avant d’arriver dans les rayons de la boutique.

Mais il y a aussi une petite dimension patrimoniale et culturelle puisque le parcours mis au point passe aussi par la Tour Simone, le quartier Saint-Jacques, le parc de la Dodaine ou encore le nouveau cinéma.

Pour participer, il faut d’abord passer chercher le “road book” au garage Mercedes Piret, à la rue du Commerce, dans le zoning Sud. Ensuite, les participants auront 72 heures pour faire le tour le plus complet possible des endroits où ils pourront amasser un maximum de point. Il faudra ensuite remettre le bulletin de participants au lieu de départ.

Des prix pour environ 1.500 euros sont prévus, dont un week-end en cabriolet, et des bons à faire valoir dans les commerces locaux.