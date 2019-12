Rédaction (avec N.Ben. et Belga)

"Le commissaire vient de confirmer que le suspect a été interpellé et que la situation est désormais sous contrôle", ont indiqué les autorités locales, vendredi peu après 18h30. Un juge d'instruction sera saisi du dossier et que la délivrance d'un mandat d'arrêt sera requise à l'encontre du suspect.

Un Fort Chabrol serait actuellement en cours à La Hulpe, chemin de Hoeilaart, à proximité de l'ONE. Un forcené était retranché dans une habitation. Les forces de l'ordre sont sur place. Il semblerait qu'un conflit familial soit à l'origine du retranchement. L'hélicoptère de la police sillonnait le ciel en renfort.

© Olivier Gouallec



Selon les premiers éléments, un homme, prénommé Brahim, ayant perdu le contrôle de lui-même et armé d'une hache et d'un couteau s'est retranché au premier étage de l'habitation ciblée. Les unités spéciales ont été mobilisées sur place, avec une équipe d'intervention et de négociation. Les pompiers sont également arrivés sur les lieux.

Un périmètre de sécurité a été mis en place, communique la commune sur sa page Facebook. "Une partie de l'avenue de la Reine, le chemin de Hoeilaart, l'avenue Croix de Lorraine et la drève des Lilas jusqu'au clos des Pigeons sont actuellement fermés".

Il y aurait, à ce stade, deux blessés : un policier, touché accidentellement par un tir d'un de ses collègues, et une dame âgée habitant dans le quartier. Le pronostic vital de l'agent blessé n'est pas engagé. Par ailleurs, des vitres et rétroviseurs ont été endommagés dans le voisinage.