Une procédure pour les masques des volontaires.

Au début de la crise sanitaire, la Ville et le CPAS avaient lancé un appel pour trouver des volontaires afin de coudre des masques, et demandaient également des matières premières. Ces bénévoles n’ont pas chômé, et ils sont toujours à l’œuvre.

Ils sont d’ailleurs toujours à la recherche d’élastiques et d’aiguilles de machines à coudre, et les volontaires qui voudraient par exemple donner un coup de main pour découper les tissus restent les bienvenus. Les masques produits via cette belle chaîne de solidarité sont lavés par le CPAS, et le Guichet social coordonne la distribution.

Pour celle-ci, une nouvelle procédure a été mise sur pied il y a quelques jours : sur le site Internet de la ville de Nivelles (www.nivelles.be), un formulaire peut être téléchargé pour le retourner à l’adresse guichet.social@nivelles.be afin de commander ce type de masque. Une version papier est également disponible : il faut pour cela passer à l’accueil du CPAS, entre 10 heures et 11 heures. Pour toutes informations, il suffit de téléphoner (067/88 21 13) au Guichet social durant la semaine, en matinée.

On sait aussi qu’en plus des masques fabriqués par les bénévoles, la Ville a passé une commande pour obtenir 60 000 masques - par tranche de 20 000 - réutilisables et lavables à 60°. Contrairement à d’autres communes, le collège a fait le choix de ne pas distribuer un masque à tout le monde, mais de d’abord privilégier les plus de 60 ans. "C’est un choix que nous avons fait et nous l’assumons", a indiqué le bourgmestre Pierre Huart sur les réseaux sociaux.