Il y a parfois des cadeaux qui inspirent de bonnes idées. Il y a deux ans, la petite amie de Gauthier Bodart lui offre un déodorant, en pâte et "zéro déchet". Mais bien qu’il apprécie le geste, la sensation au contact de la peau n’est pas des meilleures… " Je trouve dommage que des alternatives ayant un impact positif sur la planète ne soient parfois ni agréables ni efficaces, donc pas très convaincantes. J’avais envie de faire un effort pour la planète mais en le faisant bien et en y prenant du plaisir ", explique Gauthier Bodart.

Une cinquantaine de tests plus tard, destinés à améliorer la texture, le parfum et l’efficacité, la start-up Nolla est créée. Comme premier et, pour l’instant, seul produit, son fondateur a décidé de développer un déodorant 99 % naturel décliné en trois parfums : le cacaotier, avec des notes ambrées et chocolat, le guyot, mélange d’odeurs de poire et de grenade, et le sonora, qui combine agrumes et sauge.

C’est dans son atelier que Gauthier Bodart confectionne ses produits depuis deux ans. Un travail de longue haleine qu’il effectue seul. Le jeune entrepreneur mélange huile, cire et ingrédients actifs.

Un jeu d’enfant ? Pas tant que ça. Pour chercher la perfection "naturelle", Gauthier Bodart explique ses envies à ses fournisseurs afin de créer un produit le moins nocif possible. " L’idée, c’est de trouver à chaque fois les ingrédients qui permettront la meilleure combinaison pour un produit 100 % d’origine naturelle et présentant des propriétés confortables pour la peau. Pour cela, je passe tous les ingrédients dans une base de données, appelée INCI Beauty, qui me permet de vérifier si chaque élément du déodorant est bien naturel et si sa confection n’est pas source de pollution."

À 99 % naturel, le déodorant doit son dernier pourcentage au parfum. " En réalité, il est quasiment impossible d’atteindre les 100 %. Dans le naturel, il y a potentiellement des traces d’agents CMR, c’est-à-dire cancérogène, mutagène et reprotoxique."

Ces déodorants sont disponibles dans une quinzaine de magasins en Brabant wallon, et également en ligne à 10,90 €. D’autres cosmétiques sont en préparation, comme un dentifrice écoresponsable, des gels douche, des shampoings.