La ministre du Tourisme, présente sur place, a annoncé une bonne nouvelle pour l'exploitant du Mémorial 1815.

Ce week-end devait être celui de la première grande reconstitution après le bicentenaire, sur le site du champ de bataille. Plus de 3500 reconstitueurs étaient annoncés pour l’événement préparé par la Province, par Kleber Rossillon qui est chargé de l’exploitation touristique du site depuis un an, et par une société événementielle.

La crise sanitaire en a été décidé autrement: c’est en petit comité que jeudi, le 205e anniversaire de la bataille a été célébré par quelques animations extérieures, avec une trentaine de reconstitueurs et en présence de la ministre régionale du tourisme Valérie De Bue. Celle-ci a salué la "capacité de résilience et d’adaptation" de Kleber Rossillon, précisant que le site de la bataille était un pôle touristique important pour le Brabant wallon mais aussi pour toute la Wallonie.

© GEERTS



Il est vrai que la société française a dû revoir ses plans après un an d’investissements sur le site. Elle sait désormais que 2020 sera l’année du tourisme local, alors que 60% des visiteurs viennent traditionnellement de l’étranger et que les groupes constituent 15%.

"Nous pourrons attirer sans doute les touristes du Nord de la France mais pour les autres, ça risque d’être compliqué cette année, constate la directrice du Mémorial 1815, Catherine Coste. Nous mettrons l’accent sur les activités extérieures et des nouveautés comme la ferme pédagogique à Hougoumont. Début juillet, nous présenterons également une maquette géante du site de la bataille. On va recentrer la communication vers Bruxelles et d’autres grandes villes belges, avec une campagne également en Flandre…"

Vu l’important manque à gagner dû au Covid-19, la Région discute aussi avec Kleber Rossillon pour neutraliser la redevance prévue dans le contrat de concession, et dont la partie fixe avoisinait 1000 euros par jour. Impayable, après deux mois de fermeture totale et une fréquentation qui, à l’heure de la relance, reste trop faible.