Dans la nuit de mercredi à jeudi, un important glissement de terrain s’est produit sur le site de la carrière de Quenast, au niveau de la butte de terres stériles accumulées par l’exploitant. Plusieurs mètres cubes de terres ont glissé sur des dizaines de mètres, emportant sur leur passage des hêtres et engloutissant un peu plus le chemin Bourleau. Bien que le chemin soit souvent emprunté par les promeneurs, il n’y a pas eu de blessés et aucune habitation n’a été endommagée. Mais cet événement fait craindre le pire aux riverains.

(...)