Ce week-end, Genappe va se replonger dans son passé à l’occasion des journées Louis XI. L’occasion de passer de chouettes moments en appréciant les animations programmées, mais aussi de se rappeler que le Dauphin, avant de régner une vingtaine d’années sur la France, a résidé de 1456 à 1461 au château du Lothier, "prêté" par le duc de Bourgogne alors que le futur Louis XI était en conflit avec son père, Charles VI.

Compliqué ? Les enfants des écoles de Genappe pourraient sans doute le raconter eux-mêmes, puisqu’ils ont eu droit vendredi en avant-première à une visite du campement qui ne sera ouvert au grand public que samedi à partir de 10 h. Et certaines classes avaient déjà travaillé le sujet sur base des dossiers pédagogiques élaborés par le Centre culturel de Genappe, en fonction des différentes tranches d’âge des élèves.

Évidemment, le camp était encore en plein montage, d’autant qu’une averse particulièrement importante avait un peu contrarié le travail en fin de matinée. Mais quelques responsables ont pris le temps d’expliquer aux jeunes l’évolution des armes, comment on s’attaquait à celui qui portait une armure, comment on punissait les traîtres ou les voleurs à l’époque.

Lors de notre passage, les élèves de 5e et 6e primaires de l’école d’Houtain-le-Val ainsi que plusieurs classes de l’École de l’Espace 2000 ont aussi eu droit à une petite explication sur l’héraldique. Sur les symboles utilisés, mais aussi de manière plus pragmatique sur l’utilité première de ces marques permettant de différencier chaque champ sur un champ de bataille. C’est qu’au milieu de la mêlée, avec des casques fermés et des protections pratiquement identiques, il faut être sûr que c’est bien contre un ennemi qu’on se bat !

"Les dossiers pédagogiques étaient très bien faits et ces visites constituent l’occasion de relier ce qu’on étudie en classe et l’histoire locale, expliquait sur place le directeur de l’école d’Houtain-le-Val , Jérome Leclercq. On pourra continuer ensuite en parlant de Louis XI, du château du Lothier qui a aujourd’hui disparu, ou du très beau château d’Houtain-le-Val. Nous sommes vraiment preneurs de ce type d’activités."

V.F.