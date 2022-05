Lors de contacts entre les équipes de l'AMO Tempo et Infor Jeunes Brabant wallon, il est apparu que les deux associations recevaient très souvent les mêmes questions de la part des jeunes à propos de leur autonomie future, et avaient les mêmes projets de compilation des réponses. Les deux associations se sont dès lors associées pour travailler sur une brochure donnant des informations unifiées et vérifiées.





"Des outils existaient sur des thématiques précises, nous avions aussi des fardes sur certaines questions, et des dossiers juridiques permettant de répondre aux jeunes. Nous avons planché sur une brochure globale pour vulgariser et rassembler toute l'information, après un travail de vérification", expliquent les responsables.





Cap'Autonomie pourra ainsi être utilisé par les jeunes eux-mêmes mais aussi par les parents et les travailleurs sociaux. On y aborde des questions bien concrètes comme les conditions pour obtenir des allocations familiales après 18 ans, les démarches à effectuer pour demander des allocations de chômage, l'inscription dans une mutuelle, les différents régimes de travail, les filières d'enseignement, etc.

La brochure de plus de 120 pages au format magazine a été éditée à 5.000 exemplaires et sera disponible gratuitement en format papier ainsi que sur le site internet d'Infor Jeunes Brabant wallon. Sa réalisation a été soutenue financièrement à hauteur de 5.000 euros par la Fédération Wallonie-Bruxelles et de 2.000 euros par la ville de Nivelles.