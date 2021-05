En 2015, Arnaud, qui habite à Perwez, n’a pas apprécié que sa compagne décide de se séparer de lui. Il a alors imaginé une vengeance susceptible de beaucoup ennuyer cette dame, mais qui n’était pas vraiment une première pour lui puisque les enquêteurs qui se sont penchés sur cette affaire de harcèlement ont découvert qu’il avait agi de la même façon avec une autre de ses anciennes compagnes.

L’homme avait gardé des photos de son ex dénudée, et parfois dans des positions à caractère sexuel explicite. Il a décidé de ne pas les laisser dans l’intimité du couple qui avait volé en éclat, mais les a au contraire postées sur plusieurs sites libertins. Il a créé pour cela une quinzaine de faux profils, souvent au nom de la victime, et a indiqué son numéro de GSM afin que les hommes « intéressés » puissent la contacter.

On imagine sans peine le résultat… Parfois, il utilisait une autre technique: il accompagnait les photographies de commentaires orduriers et invitait ceux qui pourraient la croiser dans la rue à la suivre.

L’affaire a duré pas mal de temps et Arnaud a été cité devant le tribunal correctionnel pour s’expliquer sur ce comportement. Le ministère public a qualifié ces créations de faux profils de « frénétiques ». En juillet 2019, lorsque les policiers ont débarqué chez lui et ont fouillé le contenu de son ordinateur, ils ont trouvé d’autres photos suggestives prêtes à être à nouveau postées en ligne.

L’homme leur a dit que si elles se trouvaient dans son PC, c’est peut-être parce que la victime les y avait placées… Il en a aussi profité pour se plaindre d’une scène de 2018, au cours de laquelle la victime lui aurait donné des gifles. Ce qu’elle a reconnu, précisé qu’il s’agissait d’une dispute au cours de laquelle le Perwézien, lui, l’avait jetée dans un canapé.

Elle s’en tire avec la suspension du prononcé tandis que le prévenu, lui, écope de 18 mois d’emprisonnement et devra dédommager son ex en lui payant plus de 10.000 euros.