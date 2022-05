On posait ce mardi la première pierre de la Plaine de la Gadale sur un terrain qui accueillera en 2023 le nouveau hall sportif de Jodoigne et fin 2024, la nouvelle piscine. Étaient présents: Adrien Dolimont, ministre wallon des Finances, du Budget, des Aéroports et des Infrastructures sportives; Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la simplification administrative, de la protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments; Jean-Paul Wahl, sénateur et député; Tanguy Stuckens, président du collège provincial; Marc Bastin, député provincial; et Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne. Ce dernier s’est dit "fier de voir se concrétiser ce projet phare de la Plaine de la Gadale . Le confinement et la crise sanitaire n’ont pas empêché ce dossier d’avancer pour se matérialiser aujourd’hui par la pose de la première pierre…"

Que de chemin parcouru depuis ce jour de juin 2016 qui vit la toiture du hall Baudouin Ier s’envoler sous les coups d’une tempête… "Du jour au lendemain, la Ville n’avait plus la possibilité d’abriter des activités sportives et les nombreuses associations se retrouvaient à la rue. Si toutes ont pu être relogées, nous sommes conscients que ces solutions de dépannage ne sont pas idéales.".

Raison pour laquelle la Ville a voulu rebondir rapidement en faisant de ce coup dur une opportunité: "Nous avons développé un projet regroupant l’ensemble des activités sportives proposées sur le territoire communal dans un lieu unique afin de faciliter la mobilité ainsi que le sport en famille".

Le coût du projet est estimé entre 20 et 22 millions d’euros, financés notamment par la Région (2,5 millions pour le hall sportif et 3,5 millions pour la piscine; 500 000€ pour la création du réseau de chaleur biomasse) mais aussi par la Province (4 millions pour le hall sportif et 3,5 millions pour la piscine).

"Nous sommes convaincus que ce projet ambitieux d’échelle supra-communale ne peut être que bénéfique à l’ensemble des communes voisines qui pourront profiter du rayonnement et de l’attractivité de ces infrastructures , ajoutait ce mardi Jean-Luc Meurice. Il s’agit d’un projet phare pour l’ensemble de l’est du Brabant wallon."