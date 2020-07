Petit matin agité à la venelle Saint-Roch, sur les hauteurs de Nivelles. Un hêtre tortueux âgé de 250 ans s’est brisé, et une partie de cet arbre de taille impressionnante s’est effondrée en travers de la voirie ainsi que sur la maison située juste en face.

Précisons-le d’emblée, malgré le caractère spectaculaire de cette chute d’arbre, les dégâts restent relativement limités et il n’y a pas eu de blessé. La toiture de l’habitation sur laquelle l’énorme branche est tombée est certes abimée mais a priori, rien d’irréparable. Il n’y avait heureusement personne dans la rue - il s’agit d’un cul de sac - au moment de la chute, et aucun véhicule n’était garé à cet endroit.

© FIFI



Le hêtre, qui ne paraissait pas en mauvaise santé, a fait un énorme « boum » en s’effondrant aux environs de 6 h 30, ce qui a réveillé les locataires de l’habitation touchée. La partie la plus lourde de l’arbre a atterri sur la chaussée et sur les murets qui la bordent. Les fils électriques ont été arrachés et une partie du quartier a été privé d’électricité en début de matinée. Ce n’était cependant pas le cas de la maison de repos située au bout de la venelle.

Les pompiers de Nivelles ainsi que les services d’intervention d’Ores sont venus sur place, tout comme le bourgmestre Pierre Huart, venu se rendre compte de la situation.

© FIFI



La circulation est restée impossible dans la venelle jusqu’au-delà de 10 h: les pompiers aclots ont eu fort à faire pour dégager la voirie. Ils ont dû débiter l’arbre en plusieurs tronçons après avoir sanglé la branche principale par sécurité, compte tenu de sa taille et des multiples points d’appui qui risquaient de la faire basculer durant le tronçonnage.

La Ville a ensuite envoyé un camion avec grappin pour évacuer les branches.