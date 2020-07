En raison de la crise sanitaire, le traditionnel Te Deum du 21 juillet n'était en rien comparable à ceux des années précédentes. À Wavre, comme ailleurs, on a veillé à ce que la distanciation physique et les règles d'hygiène soient respectées lors de cette célébration de la fête nationale.

© GEERTS



Dans l'église Saint-Jean-Baptise, du gel désinfectant était mis à disposition à l'entrée, le port du masque était obligatoire et il fallait s'asseoir à deux chaises d'écart. La cérémonie a également été adaptée et elle s'est clôturée non pas à l'Hôtel de Ville comme c'est le cas traditionnellement, mais devant le monument "À Nos Martyrs" au parc Houbotte.

Lors de la cérémonie, trois minutes de silence ont été observées en hommage aux victimes du Covid-19. Mais également au personnel soignant, mis à rude épreuve lors de la crise sanitaire. Ceux-ci ont également été honorés dans les différentes prises de parole. "Nous nous devons de nous rappeler de toutes celles et de tous ceux qui, sans défaillir et bien souvent au mépris de leur propre sécurité, ont soigné avec beaucoup d'attention et d'humanité les malades qui leur avaient été confiés. Merci à ces nouveaux héros de notre société", a salué le président de l'Association des groupements patriotiques de Wavre, Marcel Ongena.

"Aujourd'hui, plus que jamais, face aux menaces mais aussi face aux défis auxquels est confronté notre pays, je vous invite à vous recentrer sur nos valeurs communes, à garder courage et confiance et à privilégier les solutions économiques, sociales et humaines qui rassemblent et non des solutions qui divisent", a conclu la bourgmestre Françoise Pigeolet.