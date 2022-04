Christian Fayt, bourgmestre d’Ittre

"Nous nous sommes connus, il y a plus de 25 ans, toi comme échevin de l’Environnement et moi comme agent des forêts pour le bois de Hal et les bois communaux de Braine. Pas besoin de grands discours entre nous deux, nous nous comprenions immédiatement ; que ce soit pour la gestion des bois, de la pêche, du monde rural et des grandes valeurs de la vie. Nous étions, toi et moi sans se concerter, bien souvent sur la même longueur d’onde...