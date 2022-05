Ce samedi, une vidéo tournée dans le parc d'attractions Walibi a fait le buzz sur Twitter. Sur cette dernière on peut apercevoir un visiteur enjamber une barrière alors qu'il faisait la file pour embarquer dans l'attraction Tiki-Waka. Il s'est ensuite mis à marcher sur le rebord du ponton juste au dessus de l'eau, alors que l'attraction était en marche à côté de lui.

L'homme tenait dans sa main un morceau de bois et semblait chercher quelque chose qui aurait pu tomber à l'eau ou sur les rails de l'attraction. Une scène qui a surpris tous les visiteurs, et pour cause l'individu a véritablement mis sa vie en danger. "J’ai vu environ cinq chariots passer devant le gars", a confié un témoin au site hollandais Looopings. De fait, la vitesse de l'attraction peut atteindre jusqu'à 55 km/h, le pire a donc été évité.

"Nous sommes fortement étonnés du comportement du visiteur dans la vidéo, qui semble être inconscient des conséquences qu’aurait pu causer son acte imprudent. Nous ne tolérons aucun comportement qui pourrait causer un préjudice à d’autres visiteurs ou aux installations du parc", a de son côté réagi la porte-parole du parc, Justien Dewil, auprès de nos confrères de Sudinfo.