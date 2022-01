Dans un live diffusé dimanche sur le réseau social Tik Tok, un jeune homme a tenu des propos menaçants à l'égard de l'IPET de Nivelles. Celui-ci aurait déclaré vouloir faire "péter" l'école secondaire le lendemain, à la sortie des cours. Un courriel a été envoyé en début d'après-midi aux parents pour les prévenir et expliquer la présence de policiers : "

Les propos ont été pris très au sérieux par les autorités judiciaires et provinciales. "La police et le parquet n'ont pas pris la menace à la légère. Des policiers étaient présents toute la journée hier et à la sortie des cours, confirme Tanguy Stuckens, président du collège provincial du Brabant wallon. Nous étions sur le qui-vive et en contact permanent avec la police et le bourgmestre." Une ligne d'écoute a par ailleurs été mise en place pour les élèves qui en ressentaient le besoin.

Aucun incident n'a finalement eu lieu et la sortie des cours s'est déroulée dans le calme. Lundi soir, sans savoir si l'individu serait interpellé, les autorités provinciales et la direction ont décidé de garder l'école fermée ce mardi, par mesure de précaution. Un service minimal est assuré à l'IPAM, pour les parents qui souhaitent faire "garder" leur enfant. Les élèves de l'internat peuvent quant à eux rester dans l'établissement.

Ce mardi, la bonne nouvelle est tombée : l'individu a été interpellé dans la nuit de lundi à mardi. "C'est le grand soulagement ce matin d'apprendre la nouvelle ce matin, lance Carine Sevranckx, directrice de l'établissement. On communique avec les enseignants et les parents. Tout peut rentrer dans l'ordre, les cours vont pouvoir reprendre normalement demain. On prépare un courriel à l'attention des parents pour les avertir. Je tiens à saluer la rapidité des services de police et le sérieux avec lequel ils ont pris l'affaire."