Six ans de prison plus cinq ans de mise à disposition du TAP pour des faits de pédophilie.

Le 31 janvier 2019, la police a débarqué chez Jérôme, un habitant de Jodoigne, pour saisir ses supports informatiques et l’interroger sur des faits de mœurs impliquant des mineurs. Les enquêteurs agissaient dans le cadre d’une commission rogatoire lancée en Suisse.

L’homme a tourné autour du pot : d’accord, il y avait bien dans ses GSM des images mettant en scène des mineures d’âge mais ce n’était pas lui qui les avait téléchargées. Il est apparu ensuite qu’il avait un compte Facebook où il se faisait passer pour une adolescente de 14 ans curieuse des choses du sexe, pour entrer en contact avec d’autres mineures.

Il a fini par avouer qu’il demandait également qu’on lui envoie des photos dénudées, et il en envoyait également. Mais il a affirmé que c’était une sorte de curiosité, et que jamais il ne passerait concrètement à l’acte.

Mais sur le disque dur de son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé des vidéos qu’il avait tournées lui-même. On y voyait une fillette de sa famille prendre son bain nue, et également des attouchements pratiqués par le prévenu sur la petite fille d’un couple d’amis. À l’insu des parents, il imposait des caresses et est allé jusqu’au viol de cette mineure âgée de moins de dix ans.

Le prévenu, devant le tribunal correctionnel il y a un mois, avait indiqué qu’il avait pris conscience de son problème et qu’il voulait se faire soigner.

Le tribunal a rendu son jugement jeudi : le Jodoignois écope de six ans de prison ferme suivis de cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines.