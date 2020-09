Dans le cadre des projets agricoles qui sont développés au sein de l’ADL (l’Agence de Développement Local), un nouvel événement, organisé en collaboration avec le GAL Culturalité, devrait en intéresser plus d’un. Il s’agit d’un "Labyrinthe Fleuri" qui sera accessible le dimanche 11 octobre de 13 h à 17 h. "Le concept est simple : un agriculteur a semé un couvert végétal diversifié qui s’est très bien développé malgré la sécheresse et il sera en fleurs début octobre", expliquent les responsables de l’ADL, qui précisent qu’une plantation de miscanthus est accolée à cette parcelle située à l’intersection entre la rue des Romains et la rue du Mont.

C’est dans cet environnement bucolique qu’un parcours a été créé dans le couvert en fleurs avec des stands de sensibilisation pour le grand public. Bien évidemment, une petite restauration, composée de produits locaux, est prévue (et offerte) après inscription.

Et si cet événement a été mis sur pied, derrière, on retrouve une envie de rapprochement. "Il nous semble plus que pertinent de retisser un dialogue entre les citoyens et les agriculteurs autour de l’agriculture et de l’environnement", concluent les responsables de l’ADL. Les balades démarreront par groupe de dix toutes les dix minutes. Infos : adl@perwez.be.