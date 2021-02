Actuellement, 4,5 % du territoire du Brabant wallon est classé en zone Natura 2000, alors que la moyenne est de 13 % en Région wallonne. Les périmètres paysagers sont également moins nombreux dans la province à l’heure où la majorité MR-PS a maintenu dans ses priorités politiques la préservation et le développement de la biodiversité sur son territoire.

Une nouvelle approche sera désormais adoptée : à l’instar de ce qu’elle a fait avec le développement de la mobilité alternative, la Province qui auparavant appuyait (financièrement) les initiatives locales, veut désormais mener une réflexion à l’échelle du territoire.

C’est en cours depuis la fin 2019, en collaboration avec les communes, pour établir une cartographie complète du maillage écologique existant. En dessinant les trames vertes (prairies, bois…) et les trames bleues (le réseau hydrographique) apparaissent des zones qui mériteraient d’être améliorées pour interconnecter les sites les plus intéressants et arriver à un développement cohérent.

Les communes sont partantes, et d’autres acteurs de terrain comme les contrats de rivière, les Groupes d’action locale ou les associations naturalistes ont apporté leur pierre à l’édifice. Lundi soir, via un Webinaire, la Province a également lancé une participation citoyenne qui débouchera sur la création de trois ateliers où seront définies des actions à mener à court et à long terme. Des groupes de travail plancheront sur les zones humides, les zones agricoles, les zones forestières et les zones urbaines.

Un budget de lancement de 80.000 euros est prévu, mais il sera adapté en fonction des projets à mettre en place. Le processus participatif permettra de les définir mais il y a des pistes probables comme le développement des haies et des bocages, la suppression de certains points de rupture sur les cours d’eau, la mise en place d’initiative pour enrayer le déclin de l’avifaune dans les zones de grandes cultures…

La Province, qui gère déjà les réserves de Gentissart (Villers-la-Ville) et de la Taisnière (Ramillies), n’exclut pas d’acquérir d’autres zones intéressantes.