Les plus gros événements de la saison ont été annulés et certains projets ont été freinés

Si l’abbaye accueille à nouveau des visiteurs depuis quelques semaines et qu’elle est même rouverte à des groupes scolaires – une classe de Bousval était présente mardi sur le site – en respectant strictement les consignes de sécurité, elle a subi plus de deux mois de fermeture complète.

Alors qu’il faisait très beau, toutes les activités destinées à lancer la saison touristique ont été annulées. Les événements attirant beaucoup de public le sont aussi jusqu’à la fin de l’été. En 2020, il n’y aura donc pas de Nuit des chœurs, de Nuits du cirque, de grand spectacle théâtral comme ceux des années précédentes…

Le manque à gagner pour l’abbaye est estimé à… 300.000 euros !

"Nous avions géré en bon père de famille, on disposait d’un fonds de roulement et nous avons eu recours au chômage partiel pour le personnel. Seule l’équipe technique a continué à travailler à temps plein, précise le directeur sortant, Patrick Fautré. L’objectif est de maintenir l’emploi, et on peut le faire parce qu’on a développé pas mal de projets. Cédric Delcour continuera dans ce sens du développement de projets.”

Le confinement a permis à de nouvelles idées de mûrir, comme les Estivales qui constituaient un pari un peu osé, mais qui sera réussi. D’autres dossiers par contre ont dû être retardés. C’est le cas du projet de fromagerie. Pour des raisons pratiques, l’idée de créer dans l’abbaye un musée lapidaire n’a pas non plus pu être mise en œuvre pour cet été, comme prévu initialement. Ce n’est que partie remise : ce petit musée devrait être ouvert à l’automne.