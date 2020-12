Le site est une vitrine des différents artisans qui sont chaque année sur place.

On le sait, il faudra faire une croix sur les marchés de Noël cette année. Mais celui de Louvain-la-Neuve a trouvé comment se reconvertir de manière originale pour soutenir les artisans. Les organisateurs de l’événement et une créatrice de bijoux, présente chaque année, ont élaboré ensemble le projet d’un marché de Noël virtuel.

Alice Blaise est bijoutière et artisane de sa marque : Ça crée Alice. Suite à l’annulation des marchés de Noël et particulièrement de Louvain-la-Neige, qui représente pour elle une énorme préparation et un bon chiffre d’affaires, elle a réfléchi à un moyen de reconversion. " Le lendemain de l’annonce, j’ai eu l’idée d’une plateforme pour regrouper tous les artisans et organiser quand même ce marché. On voulait vraiment les soutenir ", nous dit-elle.