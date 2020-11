Les marchés de Noël, en cette fin d’année 2020, sont, pour la plupart, tombés à l’eau, la faute à la crise sanitaire qui ne permet pas leur organisation en toute sécurité. Un coup dur pour le secteur et surtout pour ces artisans qui, il faut bien l’avouer, font leur chiffre d’affaires durant cette période festive.

Alors, pour venir en aide à ces artisans qui souffrent, le centre culturel de Jodoigne et Orp-Jauche a décidé d’innover pour permettre à cette magie de Noël d’être une réalité. Comment ? En proposant un marché de Noël… virtuel. Concrètement, le centre culturel propose de (re)découvrir les habitués du marché de Noël annuel derrière votre ordinateur et de faire vos choix parmi leurs créations, leur production et leur savoir-faire pour vos cadeaux de Noël. Bijoux, objets d’art, bougies, céramiques… il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Plus que jamais, en cette année particulière, il est important de penser local, authentique et artisanal. Rendez-vous sur le site ccjodoigneorpjauch.wixsite.com/marchedenoel pour profiter d’un marché de Noël spécial mais qui permettra de vous évader quelque peu.

De plus, toujours dans l’optique de soutenir le commerce local, l’Association Jodoigne, vos commerçants réunis a mis en place un système de livraison gratuite. En effet, des chauffeurs bénévoles assureront les navettes commerces/clients. Pour en profiter, un seul numéro de téléphone : le 0471/95.49.22.