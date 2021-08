Après Braine-l’Alleud et Rixensart, McDonald’s envisage de s’implanter à Wauthier-Braine, sur l’ancien site du chocolatier Dolfin, en bordure de l’entrée et de la sortie de l’E19, en contrebas du viaduc et en face du Basic Fit. L’enseigne prévoit d’y développer un restaurant de 140 places assises, doté d’un drive-in et d’un parking de 68 emplacements. Celui-ci ouvrirait de 10 à 23 heures. Une demande de permis a été introduite et les citoyens peuvent émettre leurs remarques dans le cadre de l’avis d’annonce de projet entre le 23 août et le 6 septembre.

Abandonné depuis le départ de Dolfin pour le zoning de Nivelles Nord, le site est repris comme zone d’activité économique mixte. Le projet ne s’écarte donc pas du plan de secteur et ne déroge à aucune réglementation. Les seuls vestiges du passé, une maison et ses dépendances et un bâtiment industriel, seront démolis. Les abords du site très arborés, classé en zone verte, ne sont pas concernés par la demande de permis. Vu l’absence de dérogation et d’écart urbanistique, la procédure n’exige pas d’enquête publique, mais le collège communal a toutefois décidé de donner une large visibilité à la demande de permis et d'organiser une sorte de consultation citoyenne durant deux semaines.

(...)