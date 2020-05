La province du Brabant wallon veut proposer une programmation culturelle cet été.

De nombreux Belges n’auront pas d’autre choix que de rester chez eux cet été. Pour que les vacances soient un peu plus agréables et plus légères, la province du Brabant wallon souhaite proposer une programmation culturelle en plein air sur tout le territoire afin d’animer les centres-villes. Le tout dans le respect des mesures édictées par le Conseil national de sécurité et sans suciter de rassemblements de foule évidemment.

Un budget d’un million d’euros sera dégagé pour développer ce projet baptisé “Place aux artistes en Brabant wallon” alliant déploiement culturel et relance économique et touristique. C’est le premier projet dévoilé dans le cadre du vaste plan de relance de 20 millions d’euros de la province et des communes.

“C’est un projet qui peut contribuer à apaiser les esprits, à offrir du bonheur et aborder le déconfinement avec un aspect culturel, indique Tanguy Stuckens, député provincial en charge de la Culture. Ça constitue aussi une source d’attractivité pour le territoire et contribue à une forme de tourisme local, de soutien à nos commerçants et nos établissements horeca.”

Démonstrations artistiques, arts de rue, expositions temporaires, musiciens, groupes de théâtre… L’objectif est la prestation de 250 artistes brabançons, toutes disciplines artistiques confondues, dans une cinquantaine de lieux proches des centres de ville et de village.

Un minimum de 5.000 euros par commune est prévu pour des prestations artistiques et la technique nécessaire à celles-ci. Les communes qui investiront des moyens supplémentaires verront leur subvention augmenter en proportion pour créer un effet de levier. Les communes pourront avoir accès au matériel du centre de prêt provincial.