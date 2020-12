Après 16 ans de bons et loyaux services, le véhicule de transports de personnes du CPAS aclot va être affecté à une autre fonction. Il est remplacé par un Fiat Ducato flambant neuf, qui vient d’arriver au home Nos Tayons. Et qui était attendu depuis un bout de temps puisqu’il avait fait l’objet d’un marché attribué en juin 2018.

“Tout vient à point à qui sait attendre, se réjouit-on en tout cas au CPAS. Ce véhicule arrive au bon moment et répond à un véritable besoin. Les nombreux déplacements des résidents vers les centres hospitaliers, par exemple, seront bien plus faciles. C’est à dessein, pour une question de fiabilité et d’efficacité, que nous avons opté pour une grande rampe totalement manuelle, par opposition à un système automatique et électrique trop délicat pour l’entretien. Il ne fait aucun doute qu’outre le confort des résidents, ce nouveau véhicule facilitera grandement le travail des chauffeurs accompagnateurs.”

Outre cette rampe, le nouveau minibus est également équipé d’un plancher spécial et de fixation pour les chaises roulantes, ainsi que d’un marche-pied latéral pour faciliter l’accès aux banquettes arrière.

Autre particularité, il roule au gaz naturel compressé (CNG), moins cher que les carburants classiques et rejetant moins de CO2 dans l’environnement. Le coût total du véhicule est de 43.126 euros dont 13.179 euros pour l’équipement PMR. Un subside de 6.496 euros a été attribué par la Région wallonne.