Un dramatique accident est survenu samedi vers 21h30, sur la Grand-route à Corbais, dans l'entité de Mont-Saint-Guibert. Alors qu'il circulait le long de la chaussée, un motard, âgé de 23 ans et originaire de Walhain, a heurté l’arrière d'un véhicule et a été déporté sur la gauche au moment où arrivait une voiture en sens inverse. Le conducteur n'a pu l’éviter. Ce dernier était sous imprégnation alcoolique et son permis lui a été retiré.

Le parquet a dépêché un expert sur les lieux mais le rapport n’était pas encore arrivé ce lundi matin.