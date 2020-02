L'accident s'est produit le long de chaussée de Wavre, entre Nivelles et Houtain-le-Val.

Un accident grave s'est produit ce dimanche, à 17h30, le long de chaussée de Wavre, entre Nivelles et Houtain-le-Val (Genappe). Un motocycliste né en 1985 et originaire de Nivelles a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté un arbre.

Il a été gravement blessé et son pronostic vital était engagé au moment de son admission à l’hôpital. Le parquet ne dispose pas d'information sur son état de santé ce lundi.