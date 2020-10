Un peu à l’image de ce qui a été mis sur pied conjointement par les communes de Lasne, Rixensart et La Hulpe, c’est au tour des entités de Chastre, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain de s’associer pour aider dans cette lutte incessante contre le Covid-19.

Concrètement, à l’initiative de l’Association des Médecins généralistes de Mont-Saint-Guibert, Chastre et Walhain, les trois communes précitées ont décidé de s’associer pour ouvrir un nouveau centre de testing. Celui-ci sera installé sur le parking du centre sportif de Walhain et accessible à partir de ce lundi 2 novembre.

Par contre, il est inutile de s’y rendre à l’improviste. En effet, le nouveau centre sera accessible uniquement sur rendez-vous et avec une prescription de votre médecin. La prise de rendez-vous pourra se réaliser via le numéro suivant : 04/332.15.12. “Il est inutile de vous y présenter sans prescription et sans rendez-vous”, confirment les autorités communales de Walhain sur les réseaux sociaux.

Un bel effort conjoint de trois communes pour tenter de mettre le plus rapidement possible un terme à cette pandémie qui touche le monde depuis plus de huit mois maintenant. À noter que les tests seront réalisés par des infirmiers de laboratoire et que le centre de testing sera accessible, sur rendez-vous, on le répète, le lundi, le mercredi et le vendredi entre 14 heures et 16 heures et ce, à partir de ce lundi 2 novembre.