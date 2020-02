Le projet Tamet a pris en compte les remarques des habitants pour proposer une nouvelle mouture attractive.

Hamme-Mille est en pleine évolution. Les projets se multiplient et le village poursuit une transition notable. Le gros dossier sur la table, c’est le cœur du village avec le projet ‘Tamet’ mené à bien par Benoît Goes. Ce mardi soir, le nouveau dossier, tenant compte des remarques remises lors de la présentation préalable du projet en 2018, a été soumis aux personnes qui s’étaient manifestées à l’époque. Le projet propose un ensemble architecturalement séduisant avec un bon mix entre des volumes rappelant des granges brabançonnes, une certaine modernité (grandes baies vitrées pour les lofts), des connexions à toitures plates entre les immeubles et des places fermées permettant une belle convivialité. "Le permis devrait être introduit avant Pâques et si les choses suivent normalement leur cours, démarrer en 2021."

On retrouve dans le nouveau projet une résidence service de 50 unités (des personnes souhaitent déjà réserver leur place…), une belle mixité de logements avec des commerces de petite taille (moins de 200 m2 par unité et réservé prioritairement aux commerçants locaux) et des appartements (allant du studio 40 m2 au grand appartement loft 3 chambres de 120 m2). "Chaque appartement aura sa terrasse propre ou terrasse végétalisée sur toit plat". Le projet compte également 13 maisons, dont 8 rue des Messes et 5 autour de la place. Un espace dédié à une maison médicale de 650 m2 est maintenu ainsi que des espaces bureaux.

La promesse des porteurs du projet de tenir compte au mieux des demandes et inquiétudes des habitants semble bien avoir été tenue.

Côté mobilité, la voirie rue Goemans resterait à double sens avec un tourne-à-droite obligatoire venant de Tourinnes, le rond-point "Cornelis" ne pouvant techniquement pas être positionné autrement. "La mise en place des ronds-points se ferait en bonne coordination, en commençant probablement par le rond-point au niveau du Mestdagh, afin de réduire les nuisances et le temps du rond-point de la DG01 et permettre les déviations."

Le projet présente une grande place de village qui pourra accueillir un marché et d’éventuelles autres manifestations (fête de la musique, projections sur grand écran, etc). La deuxième place a un caractère plus privé avec un restaurant et une grande terrasse commune à la résidence service (50 unités).