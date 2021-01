Des travaux sont en cours pour rénover et mieux équiper les locaux au niveau technique.

La salle des mariages située au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville ne sert pas qu’à unir quelques dizaines de couples par an. C’est aussi le lieu d’expositions régulières, de conférences et de réunions d’urbanisme, de pas mal de réceptions officielles et les conseils communaux s’y tiennent tous les mois. C’est aussi un cauchemar pour les photographes, vu l’aspect sombre des lieux malgré un côté partiellement vitré.