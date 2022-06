Un radar-tronçon a été installé ce vendredi sur la chaussée de Wavre, à Perwez. "La vitesse sera contrôlée du rond-point dit des vaches jusqu’au rond-point du magasin Action, indique Jordan Godfriaux, bourgmestre. Il y a eu de nombreuses constructions à cet endroit ces quinze dernières années. Du coup, notre objectif était double. Nous avons fait passer la voirie d’une zone 70 à une zone 50 il y a plusieurs mois après avoir bataillé avec la Région. Sauf aux abords des écoles, bien évidemment, où la vitesse est limitée à 30 km/h. Mais comme la sensibilisation ne fonctionne pas auprès de certaines personnes, nous devons donc sanctionner."

C’est la Région wallonne qui finance le dispositif ainsi que son fonctionnement. Là aussi, les autorités locales ont dû multiplier les demandes, pour obtenir ce radar-tronçon. Important, car il s’agit d’un point noir au niveau de la mobilité à Perwez. "C’est un endroit accidentogène. Heureusement, il n’y a pas eu de décès, jusqu’à présent. Mais de nombreux accidents, avec dégâts matériels et blessés."

Ajouter un ou deux passages pour piétons

Cette étape franchie, d’autres aménagements pourront voir le jour sur cette portion de la chaussée de Wavre. "Maintenant que la vitesse est réduite et contrôlée, nous avons les arguments pour ajouter un ou deux passages pour piétons. Les cyclistes et piétons ne peuvent circuler que d’un côté de la chaussée, il faut donc leur permettre de traverser à un moment." Et l’aménagement d’une piste cyclable des deux côtés semble, pour le moment, compliqué. "Car les travaux ont été faits par la Région wallonne il y a cinq ans, environ, sous l’ancienne législature. C’est difficile d’aller lui demander de refaire cette partie."

Le bourgmestre est quand même ravi de voir ce dossier aboutir. Récemment, les boîtiers des radars ont été remplacés, par d’autres plus modernes. Et un radar a été acquis par la zone de police, afin d’accélérer la rotation du dispositif, installé plus régulièrement aux différents endroits.