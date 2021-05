La boulangerie-pâtisserie "Frédéric Meysman Salon d’émotions" propose à présent son nouveau produit : des glaces 100 % artisanales fabriquées dans les ateliers du gérant avenue Reine Astrid à Seneffe. Celles-ci sont réalisées à partir de fruits frais et de chocolat. "C’est notre tout nouveau cheval de bataill e", explique Frédéric Meysman.

Situé sur la Grand-Place de Nivelles, l’établissement est relativement récent car Frédéric Meysman décide de remanier l’ensemble de la boulangerie depuis le 1er janvier dernier. "On a changé de nom et on a créé une nouvelle image plus tendance", explique-t-il. Après plusieurs mois de travaux, le bar à glace a ouvert ses portes vendredi dernier. "Malgré le temps, on a fait 160 boules vendredi et 160 le samedi donc c’est un très bon démarrage", confie Frédéric Meysman.