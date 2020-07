Un nouveau système de vidéo-parlophone pour plus de sécurité dans les écoles de Perwez © Flémal Brabant wallon J.Br.

De plus, toutes les portes et les grilles d'entrée des écoles vont être transformées ou remplacées.





Dans le cadre du Programme Prioritaire des Travaux, le Conseil communal a passé, lors de la dernière séance, un marché de travaux pour la sécurisation des accès des écoles communales. Concrètement, il s’agit d’un système de vidéo-parlophonie avec la transformation ou le remplacement des portes et des grilles. " C'est un système qui vise à sécuriser les entrées et les sorties de toutes les écoles, explique Jordan Godfriaux, le bourgmestre de Perwez. C'est un projet qui avait été initié par l'ancienne échevine de l'Enseignement, Murielle Dardenne, qui avait décroché des subsides. Nous l'avons mis en oeuvre et on retrouvera donc, dans chaque école, de nouvelles barrières, de nouvelles portes et ce système de vidéo-parlophonie qui permet de voir qui est de l'autre côté de la porte."



Ce sont les directions et leurs équipes qui ont choisi les accès qu’ils souhaitaient sécuriser en fonction de leur usage quotidien. Un nouveau système qui permettra aux visiteurs de s’annoncer avant de rentrer dans l’école et aux équipes enseignantes de savoir qui entre et sort du bâtiment. Coût des travaux: environ 65.500€. Un montant important mais qui va encore renforcer la sécurité des 970 enfants qui apprennent chaque jour dans l'une des cinq écoles fondamentales de l'entité.