L’école de Baisy-Thy est fermée depuis plus d’une semaine et tout le monde a été testé.

La Ville de Genappe est restée très discrète sur le sujet mais l’école communale de Baisy-Thy est complètement fermée depuis une semaine suite à l’apparition de cas de covid en son sein.

Tout a commencé le vendredi 12 mars, avec la fermeture d’une première classe où un cas avait été confirmé. D’autres résultats positifs ont été déclarés rapidement et le lundi matin, le bourgmestre et l’échevine de l’enseignement ont décidé de fermer toutes les classes maternelles.

Il a également été décidé de procéder un test massif le mardi, tant des élèves que du personnel enseignant, encadrant et logistique. La plupart des élèves et des adultes ont compris la démarche et se sont prêtés à ces tests. D’après certaines informations, environ 70 élèves auraient été mis en quarantaine alors que l’école compte 340 élèves.

“Nous avons procédé à une évaluation et nous n’avons pas voulu prendre de risques : l’école a été fermée, confirme l’échevine de l’enseignement, Stéphanie Bury. Sur les chiffres, nous désirons garder la confidentialité. Toutes les décisions ont été prises en lien étroit avec le PSE. La situation est compliquée parce que même si les bulles sont bien respectées, il faut tenir compte aussi des fratries, des enfants qui fréquentent aussi la garderie… Pour les élèves des classes primaires, tout a été organisé afin qu’ils continuent à travailler à domicile.”

Ce mardi, on était à “J + 7” par rapport au premier testing massif, et ceux qui avaient subi un premier test négatif ont donc été à nouveau testés à l’école – ou via des centres de testing pour certains – afin d’évaluer l’évolution de la situation. Les résultats devraient arriver dans le courant de la journée de mercredi.

C’est en fonction de ce que donnera ce nouveau testing que des décisions seront prises à propos de la réouverture (ou non) des sections primaire et maternelle.