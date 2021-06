Enlèvement des structures en bois, découpe du revêtement déjà très abîmé, démontage des panneaux de basket… Dans quelques jours, l’ancien agoraspace du quartier de la Maillebotte aura disparu. La Ville a passé un marché public et une entreprise était à pied d’œuvre, jeudi matin, pour enlever les divers éléments.

On se souviendra qu’en 2019, Véronique Vandegoor (Défi) avait tiré la sonnette d’alarme en plein conseil communal, produisant des photos montrant des éléments de balustrade arrachés, laissant apparaître des clous et des vis rouillés alors que l’infrastructure est très fréquentée par la jeunesse du quartier. Des mesures avaient été prises et le collège avait confirmé à l’époque que l’agoraspace allait être remplacé.

Le budget était effectivement prévu pour avancer en 2020 mais avec la crise sanitaire, une série de dossiers ont pris du retard. Ce n’était que partie remise et l’idée était de ne commencer le démontage qu’une fois sûr de pouvoir reconstruire dans la foulée un nouvel espace multisports, au même endroit et de la même dimension.

L’ancien, bien que dégradé, était formellement toujours aux normes. Mais il est évident qu’il était devenu obsolète. Si tout se passe comme prévu, l’échevin des Travaux Pascal Rigot espère que le chantier sera terminé pour la fin de ce mois de juin. Ce qui permettra donc une utilisation durant toutes les grandes vacances.

Le coût du remplacement est de 42 000 euros et si le concept reste le même, il y a une évolution au niveau des matériaux. Pour l’infrastructure soit plus résistante dans le temps, le collège a opté non plus pour le bois, mais pour l’acier.

En réalité, ce remplacement fait partie d’un plan plus large, centré sur la rénovation et le remplacement des divers modules de jeux installés dans les quartiers. Durant la première phase, la Ville avait rénové les plaines de jeux de la Cité Jardin et du parc de la Maillebotte. Sont ensuite venus les travaux au Vert Chemin, et à la rue de la Briqueterie.

Aujourd’hui, la troisième phase est en cours et elle comprend cinq lots distincts : les jeux à l’allée Bonaparte – l’installation a là aussi pris du retard avec la crise sanitaire -, les modules qui se trouvent à l’intérieur de l’enceinte de l’école de la Maillebotte, un tourniquet qui doit être remplacé au parc de la Dodaine, des jeux dans le quartier des Palettes – au bout de l’avenue du Monde – et cet agoraspace à la Maillebotte.