Les Aclots connaissent son salon d’esthétique en centre-ville mais Françoise Norroy nourrit une autre passion: la chanson, qui l’a conduite à tenter sa chance il y a quelques années pour représenter la Belgique au concours Eurovision, et qui l’amène à prendre des cours pour continuer à s’améliorer. A évoluer dans son style, aussi.

De fait, après avoir rencontré un compositeur qui a compris ce qu’elle voulait, la voilà de retour dans un registre plus dynamique, plutôt électro pop. "Nouvelle identité musicale, nouveau label, nouveau nom", sourit celle qui sur scène se fait désormais appeler Isalys (www.isalys.info). Le pari est évidemment osé, d’autant que Françoise Norroy accompagne cette sortie d’album par un concert programmé au Waux-Hall le 25 septembre.

Pour l’instant, le soir, elle passe de terrasse en terrasse dans le centre-ville pour distribuer ses flyers, et inciter un maximum d’Aclots à participer à cette soirée. Covid oblige, il n’y aura que 270 places disponibles dans la grande salle de spectacle, mais la Nivelloise s’emploiera à transporter les amateurs dans son univers.

"Ça va bouger, il y aura des lasers, des fumigènes, s’amuse-t-elle à l’avance. Stressée ? Non, pas du tout. Vous savez, mon nouvel album s’appelle Revivre parce qu’il y a deux ans, j’ai dû subir deux opérations importantes. Aujourd’hui, tout va bien et comme tout le monde n’a pas ma chance, j’ai décidé que ma deuxième vie devrait être encore pus belle que la première!"

On l’aura compris, Isalys ne fait pas dans la nostalgie et ses chansons sont toutes positives. Comme la démarche de Françoise Norroy qui, en plus de son concert qui débutera le 25 septembre à 20 h, proposera à ceux qui le souhaitent de venir une heure plus tôt pour manger une assiette gourmande dans le foyer du Waux-Hall.

"C’est une manière de faire participer les commerçants de Nivelles en les mettant en avant, explique-t-elle. Je ne me voyais pas, après les mois difficiles que nous avons tous vécu, faire le tour des magasins pour rechercher des sponsors. Au contraire, je voudrais que ce concert participe à une dynamique positive pour eux."

Une démarche enthousiaste et participative qui avait déjà conduit la chanteuse nivelloise à tourner un de ses clips, celui de la chanson "Rendez-moi mes bisous", en plein centre-ville un samedi matin, jour du marché à Nivelles.