Le groupe Jolimont, le CHU Tivoli, à La Louvière, et le CHU Ambroise Paré, à Mons, ont officiellement constitué leur réseau hospitalier "Helora". Un rapprochement qui fait suite à la loi "De Block" de 2019 incitant les hôpitaux à se regrouper en réseaux régionaux. Plus qu’une collaboration inter-hospitalière régionale, les instances des trois hôpitaux ambitionnent d’être le premier réseau intégré de Wallonie. À terme, les trois institutions souhaitent même fusionner pour ne faire qu’un.

Les responsables des trois institutions ont répété ce mardi leur volonté de construire à l’horizon 2030 deux nouveaux hôpitaux, un à la Louvière qui réunirait les activités du CHU Tivoli et de l’hôpital de Jolimont, un autre à Mons regroupant l’hôpital de Mons du Pôle hospitalier Jolimont et le CHU Ambroise Paré. Les deux hôpitaux centraux seraient d’une capacité de quelque 900 lits chacun. Les hôpitaux périphériques à Warquignies, Lobbes et Nivelles seraient reconstruits pour pouvoir accueillir ensemble 850 lits. L’hôpital de Tubize serait, quant à lui, progressivement modernisé et rénové pour accueillir des activités ambulatoires et d’hôpitaux de jour.

(...)