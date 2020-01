Accusé d’avoir grugé une dame de 35 ans son aînée, un taximan obtient l’acquittement.

Un taximan domicilié à Ottignies et né en 1981 a convoyé plusieurs fois une cliente qui venait de perdre son mari depuis quelques mois, en 2015. Ils se sont liés d’amitié, puis cette relation amicale est devenue une relation amoureuse, bien que la dame ait 35 ans en plus que le joli cœur.

Elle lui a acheté une voiture neuve (qu’il a revendue par la suite), et a même vendu un terrain pour lui donner 56 000 euros. Ils passaient de longues journées tous les deux, ils allaient manger dans des restaurants, faisaient de grandes escapades d’une journée qu’elle finançait généreusement.

Il lui disait qu’elle lui plaisait, qu’il voulait faire sa vie avec elle… et rentrait chaque soir pour manger et dormir chez lui, où l’attendaient son épouse et ses enfants.

Quand la famille de la septuagénaire s’est aperçue que les comptes de celle-ci se vidaient à belle vitesse, avec en plus des cadeaux réguliers des retraits bancaires multiples dépassant 1 000 euros, ils ont tenté de la persuader qu’elle était manipulée. Ils ont même lancé une procédure devant le juge de paix mais un expert a indiqué que la dame était tout à fait capable de gérer ses comptes.

Elle se trouvait toutefois sur le banc des parties civiles, il y a un mois, pour réclamer son argent à celui qui lui avait fait tourner la tête durant trois ans.

"C’est moi qui payais pour tout, j’avais une confiance infinie, a-t-elle affirmé. Il disait que j’étais sa femme, j’étais amoureuse et il faisait semblant. Il m’a coupé de ma famille, je ne pouvais plus parler à mes enfants…"

Le taximan, lui, criait jusque sur le banc des prévenus qu’il était sincèrement amoureux. Et son avocat a fait remarquer au tribunal que le Code pénal n’avait aucun problème avec l’amour entre adultes consentants. Il ne fixe aucune tranche d’âge pour dire s’il s’agit ou non d’amour. Son client a mis fin à la relation… quand les policiers lui ont ordonné de le faire.

Le tribunal a rendu son jugement lundi : le taximan est acquitté !