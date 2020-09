Il y a un peu plus de six mois, en mars dernier, la première pierre du futur quartier des Confluents, situé sur le site des anciennes Forges de Clabecq, était officiellement posée. Le réaménagement de ces 80 hectares de friches industrielles représente 550 millions d’investissements privés et comprend, outre ce nouveau quartier, un parc d’activités économiques de 26,6 hectares et un total de 2 500 logements.

Les initiateurs estiment que 750 emplois pourraient être créés sur tout le site. Le quartier des Confluents constituera la nouvelle entrée de ville, le long du canal, pour faire le lien entre Tubize et Clabecq. Il comprend 671 logements dont deux ensembles pour seniors, une crèche d’une capacité de 42 lits et 5 000 m2 de commerces, Horeca et services de proximité. Plus de 5 700 m2 seront consacrés aux loisirs avec notamment une piste de karting électrique et un mur d’escalade. La locomotive de ce projet sera le Tubize Outlet Mall (TOM) qui proposera 12 150 m2 de surface commerciale, pour 80 boutiques.

Autant le dire : ça va changer. Dès lors, pour ne pas oublier le riche passé du site, Bob Monard, ancien échevin tubizien, s’est lancé dans la rédaction d’un nouveau livre. Celui-ci retracera tout l’historique de la sidérurgie à cet endroit. Des Forges de Clabecq à Duferco sans oublier NLMK, l’ouvrage devrait intéresser les anciens, les nouveaux arrivants à Tubize ainsi que les passionnés du patrimoine local.

Mais, pour y arriver, il a besoin d’aide. De votre aide. En effet, Bob Monard est à la recherche de témoignages de celles et ceux qui ont travaillé aux Forges de Clabecq. Mais également de celles et ceux qui y travaillaient en sous-traitance, voire qui étaient en relation avec ces entreprises. L’idée serait de récolter un maximum d’anecdotes pour enrichir l’ouvrage le plus possible. Vous avez envie de l’aider ? Vous pouvez vous manifester en envoyant un mail à l’adresse suivante : bouquin.clabecq@gmail.com.