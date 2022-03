Un ouvrier a été mortellement électrocuté lors de l'entretien d'un ascenseur, jeudi à Nivelles, a-t-on appris vendredi auprès du parquet et de l'auditorat du travail du Brabant wallon. Le technicien âgé de 21 ans effectuait des travaux de maintenance au niveau d'un ascenseur et d'un monte-charge, dans un bâtiment nivellois qui abrite les services de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (Forem). Il y travaillait seul.

Pour une raison encore indéterminée, le jeune homme a été victime d'une électrocution alors qu'il se trouvait au-dessus du monte-charge, vraisemblablement dans le courant de l'après-midi de jeudi.

La famille du travailleur et son employeur se sont inquiétés, jeudi en début de soirée, de ne plus avoir de ses nouvelles. Les pompiers brabançons wallons ont dès lors été appelés à intervenir. Ils ont découvert le corps sans vie de l'ouvrier de maintenance.

"Les scellés ont été apposés sur le dispositif qui ne sera plus accessible avant le passage d'un expert judiciaire, dans le courant de la semaine prochaine, car nous souhaitons notamment comprendre comment le travailleur a pu être victime d'une électrocution", a précisé à l'agence Belga l'auditeur du travail du Brabant wallon.