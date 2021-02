Un quinquagénaire brabançon travaillant sur la voirie a été grièvement blessé, mardi matin à Braine-l'Alleud, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon et de la police locale. Une automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule, mardi vers 9h00, alors qu'elle circulait rue du Bois Planté, entre les villages de Bois-Seigneur-Isaac et Witterzée, dans l'entité brainoise. Sa voiture a violemment percuté une remorque de chantier qui s'est déplacée, heurtant un ouvrier occupé à effectuer des travaux de voirie. L'homme, âgé de 53 ans et domicilié en Brabant wallon, a été très grièvement blessé. Au vu de la gravité de ses blessures, il a été transporté aux cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert. Au moment de son admission au service des urgences, son pronostic vital était fortement engagé.