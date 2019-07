Difficile d’évaluer exactement le nombre de participants à la fête mise sur pied par la commune, samedi soir autour du plan du Paradis à Braine-l’Alleud.

Le site fait plus de 30 hectares, les accès sont multiples et les allées et venues étaient constantes jusqu’au spectacle final en fin de soirée.

Entre 7.000 et 10.000 personnes d’après les organisateurs, qui parlent en tout cas d’un joli succès.

Autre motif de fierté, l’ambiance conviviale qui régnait sur les rives du lac. Autour des transats, au milieu des bulles de savon que s’amusaient à faire les parents et les enfants, autour du bar ou sous le parcours d’accrobranche pour les plus jeunes, tout le monde avait le sourire.

A l’heure du bilan, il n’y a d’ailleurs eu aucun incident malgré le monde.

Quant au spectacle son et lumière sur le lac, il en a mis plein les yeux des amateurs, sans trop faire de vacarme. Certains se plaignaient d’ailleurs de pas entendre suffisamment la musique…

Le bémol, c’est la rançon du succès: alors que dix food trucks étaient installés sur le site, les files se sont allongées et certains sont tombés à court de fournitures.

« L’an dernier, nous avions fait une fête pour l’inauguration du site et cette fois, c’était une première pour le 21 juillet: il y avait des incertitudes parce que pas mal de gens sont en vacances, et qu’il y avait des festivités un peu partout, analyse le bourgmestre Vincent Scourneau. Mais compte tenu du monde, il y avait sans doute trop peu de tout. Le but étant d’organiser une telle fête chaque année, nous allons tenir compte de l’expérience et monter en puissance. »