Parmi sa multitude d’aspects négatifs, la crise sanitaire actuelle a tout de même eu quelques retombées positives. Du côté de Lasne, la commune a par exemple été interpellée par le nombre de citoyens qui se sont manifestés pour proposer d’aider leur prochain. Sans trop savoir toutefois vers qui se tourner.

Du coup, pour permettre aux bénévoles en herbe de trouver l’association qui leur convient, Lasne a décidé de nouer un partenariat avec la plateforme "Give a Day". Dont la mission première est justement de mettre en relation volontaires et associations locales.

Dans la pratique, les associations lasnoises pourront s’inscrire - gratuitement - sur la plateforme tout en fournissant le profil des bénévoles qu’elles recherchent. Ces derniers pourront faire de même en indiquant les secteurs qui les motivent. Pour permettre aux deux parties de mieux se trouver.

Le coût d’adhésion à cette plateforme (1 700 € pour un an) devrait être contrebalancé par la valeur sociale ainsi créée.

Précisons que la plateforme - accessible via www.giveaday.be - recense déjà plus de 2 800 associations et plus de 20 000 volontaires.

En Wallonie, une quinzaine de villes ont déjà adhéré à Give A Day. Dans le Brabant wallon, Lasne fait office de pionnier !

Plus d’informations sur le site web communal www.lasne.be ou via www.giveaday.be/lasne