Le projet de construction d’un bloc comprenant une officine de pharmacie et dix-sept logements, sur la place Cardinal Mercier est une idée qui va dans le sens d’une dynamisation du centre-ville de prime abord.

Le projet, tel que présenté aux riverains lors de l’enquête publique a néanmoins soulevé des critiques et des observations. L’enquête publique a recueilli vingt-huit réclamations. Elle a également déclenché la rédaction d’un avis défavorable de la CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité). Des modifications devront donc être apportées au projet de la société Eiffage Development. "Il est dès lors prématuré de se prononcer aujourd’hui car il est impossible de déterminer l’impact que ces modifications auront sur le nouvel alignement tel que projeté dans le dossier mis à l’ordre du jour de ce conseil communal", a estimé la bourgmestre Françoise Pigeolet.

Malgré cette fin de non-recevoir opposée au projet par la majorité, le sujet a suscité l’intervention de l’Ecolo Bastian Peter. Pour son groupe, le développement d’un projet de logement de ce type a toute sa place au centre-ville de Wavre. "D’une part, nous avons besoin de nouveaux logements en cœur de ville pour dy namiser le centre et, d’autre part, nous avons intérêt à proposer des habitations à proximité des commerces, des administrations et des services publics pour minimiser les déplacements en voiture et contribuer à freiner le réchauffement climatique", a-t-il détaillé.

Néanmoins, le projet tel que présenté suscite des réserves de la part des Ecolos. à divers égards, à commencer par les gabarits des bâtiments : "Ils sont imposants, particulièrement pour la ruelle des Vieux Fossés."

Pour le conseiller Ecolo, il est également indispensable que chaque lieu de vie à Wavre dispose prochainement d’un parking à vélo comptant un vélo par chambre, ou mieux, par lit. En conclusion, nous encourageons le maître d’œuvre à déposer un nouveau projet.

À l’instar de la majorité et du collège, le groupe Ecolo a donc voté négativement à la proposition. Le projet reviendra après modification. Une réunion est prévue avec les services de l’urbanisme, a précisé la bourgmestre.