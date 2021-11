Un homme a utilisé son chien pour se rebeller lors de son interpellation, lundi soir à Perwez, a-t-on appris mardi auprès du parquet du Brabant wallon. Un policier a été blessé. Des agents de la zone de police de l'est du Brabant wallon se sont présentés, lundi vers 17h00, au domicile d'un Perwézien habitant le long de la chaussée de Wavre. Des faits de tapage dénoncés par un voisin lui étaient reprochés.

L'occupant des lieux s'est immédiatement montré agressif à l'égard des inspecteurs. Après les avoir copieusement insultés, l'individu a lâché son chien. Le bouledogue a mordu à plusieurs reprises le mollet de l'un des intervenants.

Un ami du suspect présent sur les lieux au moment de l'altercation s'est joint à la rébellion, invectivant à son tour les policiers.

Les deux hommes, âgés respectivement de 33 et 46 ans, ont été appréhendés et privés de libertés. Ils ont été emmenés au commissariat de Jodoigne où ils ont passé la nuit et une partie de la journée de mardi. Ils comparaîtront prochainement devant le tribunal correctionnel du Brabant wallon, dans le cadre d'une procédure accélérée.