Un terrible accident est survenu ce mercredi peu avant 10h le long de la rue Broodcoorens (N275) à La Hulpe, à deux pas des Trois Colonnes. Un piéton d'une nonantaine d'années a été percuté par un camion. Il a été grièvement blessé au niveau des jambes. Malgré les tentatives de réanimation des secouristes de l'ACS La Hulpe, l'homme est malheureusement décédé sur place.

Un SMUR de Braine-l'Alleud et les policiers de La Mazerine sont descendus sur les lieux. Un expert désigné par le parquet du Brabant wallon est attendu sur place. La chaussée était encore bloquée sur le coup de 11h et devrait le rester le temps que l'expert fasse les constations et qu'elle soit nettoyée.