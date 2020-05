Le conseil a avalisé le déménagement des services Travaux et de l’Environnement.

Le projet n’est pas neuf mais il vient de franchir une nouvelle étape. Le déménagement du dépôt communal situé actuellement à côté de La Sucrerie vers le site de la Wastinne a été approuvé lors du conseil communal virtuel de mardi soir à Wavre. Un appel à candidatures sera lancé pour désigner un auteur de projet.

Il s’agit de rassembler les services Travaux et de l’Environnement, soit une centaine de personnes, sur un seul site situé entre la bretelle de l’E411, le chemin de fer longeant la rue Provinciale et la rue de la Wastinne (derrière le magasin Creacorner et le Novotel). Le projet prévoit l’occupation de 2 ha, sur les 5 ha disponibles, et comprend la création de bâtiments techniques, des ateliers, réfectoires, vestiaires, sanitaires, parkings, une aire de stockage extérieure et une aire de traitement des déchets, ainsi qu’une nouvelle voirie et un cheminement cyclo-piéton entre la rue de la Wastinne et la rue Provinciale. Le montant estimé des travaux est de 5,5 millions d’euros mais est largement subsidié.

Comme par le passé, les élus du CDH n’ont pas caché leur crainte au moment de voter l’acquisition des terrains. "Alors que des voiries régionales sont directement concernées (rue Provinciale et E411), aucun avis préalable du SPW ne fait partie du dossier , a r egretté Bertrand Vosse. Ensuite, la cohabitation du nouveau service des Travaux avec le projet d’enjambement du chemin de fer le long de la E411 n’est pas démontrée."

L’échevin des Travaux Paul Brasseur a rappelé que le déménagement était nécessaire d’abord pour "libérer de la place sur le site de La Sucrerie pour la future piscine mais aussi parce que le bâtiment actuel, construit en 1978, est devenu trop petit". Et d’ajouter que la Région a été consultée pour ne pas compromettre le franchissement.