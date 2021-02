Alerté par un citoyen il y a quelques jours, le bourgmestre Pierre Huart a pris une mesure en urgence pour mettre en place une signalisation sur le parcours Ravel entre la sortie de Baulers et Genappe, à hauteur du pont du chemin de Fontaine-l’Évêque. Des briques de cet ouvrage d’art qui surplombe le Ravel sont en effet tombées lors du dégel.

La Ville a placé des barrières en amont pour signaler le risque de chute de pierre et permettre un éventuel contournement de la zone, et a remis des avertissements de part et d’autre du passage sous le pont.

Lorsque nous nous sommes rendus sur place, les usagers continuaient tout de même à utiliser le parcours sans trop se soucier de la signalisation en place. Il est vrai que l’un d’entre eux est passé fort rapidement puisqu’il était… à moto.

"Nous avons une obligation de moyens, pas de résultat, indique le bourgmestre Pierre Huart. Ce n’est pas du tout la stabilité de l’ouvrage d’art qui est en cause : apparemment, le gel a fait éclater certaines briques, et des morceaux se sont détachés du pont. Le SPW a été averti et va entreprendre un peignage du pont."

En clair, il fera tomber les briques descellées et puis procédera à d’éventuelles réparations pour éviter tout danger. Lorsque ces opérations seront en cours, un arrêté sera pris par la Ville pour interdire complètement le passage sous l’ouvrage d’art.